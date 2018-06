Conte ad Amatrice: non ho la bacchetta magica. E sui migranti non parla

di Mario Ajello

Cerca di empatizzare, non ci riesce del tutto. Le famiglie di terremotati di Amatrice vorrebbero il premier con la bacchetta magica ma Conte più volte dice: "Non ce l'ho". Entrando al Centro commerciale si lascia sfuggire rivolto a una decina di cittadini: "Non sono Superman". Gli chiedono che impressione abbia delle macerie e di tutto il resto e lui: "Una grande desolazione". La parola che non si può pronunciare davanti a premier è Aquarius. Un cronista gli chiede: "Lei che ha studiato dai preti a Villa Nazareth come si sente pensando a tutte quelle persone abbandonate in mezzo al mare?". Lui si irrigidisce: "Ho già detto che non è questa la sede per parlare di ciò". Ma ne dovrà parlare, e assai, stasera al summit cruciale con Di Maio, Salvini e gli altri. E si vede che questo primo enorme problema del suo governo, con Salvini inflessibile, lo angoscia tremendamente.





Lunedì 11 Giugno 2018



