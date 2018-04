Consultazioni, camminata verso il Colle: tutti a piedi al Quirinale. Solo Berlusconi arriva in auto

L'unico ad arrivare e andare via in macchina è il Cavaliere. Gli altri giungono e vanno via a piedi dal Quirinale. È lo stile appiedato dei big consultati da Sergio Mattarella, una camminata per le vie di Roma che portano al colle per dare l'idea di vicinanza alla gente comune e di rigetto dei privilegi della casta, alias auto blu.Siamo lontani dalle consultazioni 2017, già lontane da quelle 2014, quando Matteo Renzi entrò in Smart al Colle per la crisi del governo di Enrico Letta. Oggi Luigi Di Maio con cravatta portafortuna fa andata e ritorno dalla Camera, come ieri il presidente M5S di Montecitorio Roberto Fico. Matteo Salvini sbuca all'improvviso con i suoi dall'altro lato della piazza. I dem guidati da Maurizio Martina arrivano alla spicciolata, poi entrano insieme.Di buon mattino Graziano Delrio arriva passeggiando - come ama fare spesso, alternando la camminata alla bici - ma il ministro e capogruppo Pd alla Camera gira al largo dai cronisti e aspetta che lo raggiungano il reggente Maurizio Martina, il presidente Matteo Orfini e il capogruppo al Senato Andrea Marcucci (in auto). Dopo la consultazione si separano, Orfini e Delrio a piedi. Il cielo intanto gioca a pioggia e sole, pure assieme sotto l'ombrello.In auto fin dentro il Quirinale arriva la delegazione di Forza Italia, con Berlusconi che all'andata lascia il postoaccanto all'autista ad Anamaria Bernini - capogruppo al Senato - ma al ritorno fa un saluto e un sorriso dal sedile davanti.Salvini spunta con i capigruppo Gianmarco Centinaio e Giancarlo Giorgetti appena in tempo per l'appuntamento con Mattarella: scavalcano sportivi la catena che delimita il perimetro più vicino all'ingresso del Quirinale. Il leader leghista fa un saluto a mani giunte alla stampa. Lo stesso gesto con leggero inchino, quasi orientale, che regalerà a qualche sostenitore nella lunga passeggiata dal Quirinale a via Botteghe Oscure, dove lo attende un panino con il suo guru dei social.La scalinata che da via della Dataria porta a piazza del Quirinale la percorre Di Maio, accompagnato dai capigruppo M5s Giulia Grillo e Danilo Toninelli e dal capo della comunicazione M5S Rocco Casalino. Luigi, come lo acclamano i sostenitori, ha la cravatta azzurra a piccoli motivi bianchi della foto di Pasqua in famiglia, di un celebre sarto napoletano. Il ritorno a piedi alla Camera dopo la consultazione è una lunga sfilata caotica tra forze dell'ordine, giornalisti e passanti. Arrivato a Palazzo Chigi, Di Maio sorride alle battute e tira dritto.