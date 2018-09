Rifiuti, Cdm impugna legge "no inceneritori" Regione Marche. Costa: «Ma non siamo contrari»

. Per quanto riguarda la prima, la decisione è stata presa in quanto alcune norme eccedono dalle competenze regionali e si pongono in contrasto con la competenza esclusiva statale in materia ambientale (art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione), cui fa capo la disciplina dei rifiuti, che, per costante giurisprudenza costituzionale, riserva allo Stato il potere di fissare livelli di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale.



Per quanto riguarda la legge pugliese, l'impugnazione è stata decisa in quanto alcune disposizioni in materia di controllo della fauna selvatica si pongono in contrasto con quanto stabilito in proposito dalle norme statali di riferimento, invadendo in tal modo la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, in violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

È una legge che esclude la combustione dei rifiuti, ad eccezione del bio-metano, la legge regionale n. 22 del 2018, approvata all'unanimità lo scorso giugno dal Consiglio regionale delle Marche, invece, quella che il Consiglio dei Ministri, presieduto per l'occasione dal vice premier Matteo Salvini (assenti il premier Giuseppe Conte e l'altro vice Luigi Di Maio, ha deciso di impugnare.



A proporlo il ministro per gli Affari regionali e le autonomie Erika Stefani. La decisione è stata presa in quanto alcune norme eccedono dalle competenze regionali e si pongono in contrasto con la competenza esclusiva statale in materia ambientale sancita dalla Costituzione. Nei giorni scorsi, il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli aveva annunciato all'Assemblea legislativa regionale che il Governo intendeva impugnare la legge e aveva fatto appello alle forze di opposizione, M5s-Lega, che sono al governo a livello nazionale, di attivarsi per scongiurare l'impugnazione.



«Nel Consiglio dei ministri appena concluso è passata l'impugnativa, da me proposta, della legge regionale Marche sull'incenerimento dei rifiuti. La competenza in materia è statale e quindi chiederne l'impugnativa era un atto doveroso». Così il ministro dell'Ambiente Sergio Costa. «Peró - continua il ministro - proprio perché la competenza è statale e noi non siamo contrari alla ratio della legge, ho dato disposizione agli uffici legislativi affinché sia modificato l'art.35 dello Sblocca Italia contro cui tantissimi cittadini e comitati si sono sempre battuti. È arrivato il momento di non puntare più sull'incenerimento ma sulla differenziata di qualità e sull'economia circolare», conclude