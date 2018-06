Il Pd minaccia l'Aventino nelle commissioni parlamentari se le presidenze degli organismi di garanzia non saranno assegnate alle opposizioni. «Faremo una lotta durissima - assicura il capogruppo dem alla Camera Graziano Delrio - non ci siederemo nelle commissioni se la maggioranza deciderà di escludere la minoranza. Sarebbe una rivoluzione dei principi democratici».

«Le commissioni di garanzia - aggiunge Delrio intervistato da "Radio Anch'io" - servono perchè siano garantiti i diritti di tutti i cittadini, le minoranze non possono essere messe in condizione di non controllare il governo. Se è il governo che sceglie le commissioni di minoranza non va bene».

Sulla stessa linea il senatore del Pd Stefano Ceccanti, che intervniene in particolare nel dibattito sul Copasir: «Deve essere presieduto per legge da un parlamentare dell'opposizione. Chi si astiene non sta né in maggioranza nè all'opposizione. Ogni equivoco è caduto dopo la riforma regolamentare del Senato che non equipara più astensione e voto contrario. Pertanto qualora vi dovesse essere una forzatura il presidente della Camera dovrebbe annullare l'elezione. Qualora non lo facesse i parlamentari che hanno votato contro la fiducia al governo sarebbero pienamente legittimati a sollevare conflitto di attribuzione alla Corte

costituzionale contro un'evidente lesione di una loro prerogativa. Ci pensi bene la maggioranza prima di fare una

forzatura, che sarebbe poi solennemente smentita».

Venerd├Č 15 Giugno 2018



