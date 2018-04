Cnr, tante riforme ma sempre meno spazio alle scienze umane

di Tullio Gregory*

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

* Accademico dei Lincei - Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr) vive da anni una vita povera e inquieta: senza adeguati finanziamenti per la ricerca nel bilancio dello Stato, in un panorama politico nel quale nessun partito iscrive nei suoi programmi di governo quanto investire in questo settore vitale per lo sviluppo del Paese, obbligato a inseguire finanziamenti internazionali perdendo spesso la propria iniziativa; i ricercatori e tecnici, in ruoli ridotti e senza ricambio (età media oltre i 50 anni), sono spinti ad...