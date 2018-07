Cicciolina in lacrime a Montecitorio: «Senza vitalizio me ne torno in Ungheria»

di Stefania Piras

É sempre una ex parlamentare della Repubblica italiana perciò i commessi di Montecitorio la guardano a distanza senza interrompere la sua telefonata in corso, molto agitata e a volume piuttosto alto. Jeans, corpetto di pizzo bianco, rossetto e unghie fucsia, chioma biondo platino e sguardo molto meno languido del solito. A due passi dal Transatlantico, Ilona Staller parla al cellulare, ed è arrabbiatissima.



«Basta ora chiamo quel produttore e poi me ne vado! Voglio tornare in Ungheria», urla. Cicciolina deve aver realizzato che non riceverà più il vitalizio, l'assegno che percepivano gli ex parlamentari e che i Cinque Stelle hanno tagliato perchè simbolo di un privilegio inaccettabile. E quando termina la chiamata, piange.

La sua furia non attira la minima curiosità nemmeno quando le passa davanti una piccola delegazione femminile pentastellata guidata dalla vicepresidente della Camera Maria Edera Spadoni che tira dritto e che solo con la coda dell'occhio, ma ormai già lontana, riconosce quella ex collega arrabbiatissima e famosa.



Signora Elena, è qui per il vitalizio eh?

«Ma quale vitalizio, non era un vitalizio. Io non posso stare in Italia solo per pagare le tasse, come faccio?»

Non lavora?

«Ho provato, ho chiesto a tutti i reality show ma non mi vogliono. Mi vedi sulla Rai o su Mediaset? No, non mi vogliono. Solo perché ho fatto la pornodiva. Sono un personaggio scomodo, la pornodiva che ha fatto politica».

L'avvocato che consiglia?

«Ma niente, lo sai com'è in Italia: la giustizia non è giusta e per queste cose ci vogliono anni, è lunga e io nel frattempo che faccio?»

Che volevano tagliare i vitalizi era risaputo e infatti lo hanno fatto

«E perché non ci fanno vedere gli stipendi che prendono loro? Io pago un sacco di tasse negli appartamenti che ho da quando facevo la pornodiva, quando lavoravo. Ma ne vado da questo paese, cosa resto qui a pagare Imu e Ici?».



