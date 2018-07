Chi è Marcello Foa, nuovo presidente Rai: un passato nella carta stampata, è esperto di Esteri

Stupito e orgoglioso. Così Marcello Foa accoglie la notizia di essere diventato il nuovo presidente della Rai. Nella sua bio su Twitter si definisce giornalista e docente di comunicazione. Foa è un dirigente del Gruppo Corriere Ticino. Milanese, laureato in Scienze politiche, ha lavorato con Indro Montanelli a Il Giornale dove si è occupato di Esteri. Ha scritto anche alla Gazzetta Ticinese e al Giornale del Popolo, quotidiani ticinesi. Nel maggio 1989, all'età di 25 anni, vince il premio giornalistico Lucini per la miglior prova scritta all’esame dell’Ordine dei giornalisti per l’iscrizione all’albo dei professionisti, con una dissertazione sulla situazione politica americana. L'impegno sugli esteri contraddistinguono tutta la sua carriera.



Dal 2014 è vicepresidente di Asimmetrie, l’associazione italiana per lo studio delle asimmetrie economiche fondata e presieduta dal leghista Alberto Bagnai. II suo ultimo tweet prima di essere scelto come presidentità Rai è un retweet che plaude all'economista Rinaldi, grande amico del ministro Paolo Savona. Nel tweet si parla dell'importanza dei consumi interni e delle Pmi italiane.

Venerdì 27 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:26



© RIPRODUZIONE RISERVATA