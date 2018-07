Alberto Barachini, chi è il nuovo presidente della Vigilanza Rai: dal 1999 è a Mediaset

di Marco Conti

ROMA Quarantesei anni tra qualche giorno, Alberto Barachini è da oggi il nuovo presidente della Commissione Vigilanza della Rai. Senatore alla prima legislatura, Barachini è nato a Pisa e lì si è laureato in Lettere per poi cominciare a lavorare come giornalista nella redazione locale de “Il Tirreno” e poi a “50Canale”. Dal 1999 lavora a Mediaset prima nello studio del Tg4 di Emilio Fede e poi a Tgcom24.



Pisanissimo, come la moglie e i suoi tre figli, Barachini abita e Milano e ha curato la comunicazione televisiva di Silvio Berlusconi nell’ultima campagna elettorale. Schivo, molto pacato, pronto alla battuta, Barachini è l’ultimo di una lunga serie di collaboratori - da Antonio Tajani a Giovanni Toti - che il Cavaliere da anni sceglie tra i giornalisti delle sue testate.

Mercoledì 18 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:23



