Centrodestra, Toti: «L'alleanza è solida ma bisogna farla maturare»

Forza Italia in allarme per le mosse di Matteo Salvini. La prospettiva del leader della Lega, che intende costruire un fronte dei sovranisti della Ue in vista delle elezioni europee del 2019, fa aumentare i sospetti tra i colonnelli berlusconiani. Il timore è diffuso: Matteo, è il ragionamento dei forzisti, vuole superare il centrodestra.

Preoccupazione che Giovanni Toti, uno degli azzurri più vicini a Salvini, non condivide. Il governatore della Liguria, tuttavia avverte: l'alleanza va fatta maturare. «Penso che questo doppio binario (della Lega, ndr) - sostiene - non incrini l'alleanza di centrodestra, che anzi ha vinto alle ultime amministrative una settimana fa importanti capoluoghi dove non avevamo mai vinto. Le Regioni ieri erano tutte sul palco di Pontida, dal Friuli alla Lombardia, alla Liguria alla Sicilia al Molise e alla Valle d'Aosta: sono tutte regioni che governiamo insieme, mi sembra che l'alleanza sia solida. Dopodiché tutte le alleanze politiche come tutti gli organismi devono essere alimentate, bisogna lavorarci, bisogna farle maturare, bisogna che evolvano verso qualcosa».

«Credo che il centrodestra - continua Toti - abbia maturato gli anticorpi per tutto questo. FI ha governato con Monti, con Letta, quindi FI è stata parte di governi in cui la Lega non c'era e oggi la Lega è parte di un governo in cui FI e tanti altri partiti della maggioranza di centrodestra, ad esempio FdI, non fanno parte. Quindi è un governo di necessità, nel senso che dalle urne non è uscita un'altra maggioranza, perché riportare il Paese a votare con questa legge elettorale in estate sarebbe stato sconsiderato e anche grottesco».

