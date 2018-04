Governo, Centinaio (Lega): «Centrodestra-M5S si può ancora fare»

Azioni di disturbo durante le consultazioni Pd-M5S? Si potrebbero leggere anche così le parole di Gianmarco Centinaio. «Sono sempre dell'idea che un governo fatto tra la coalizione del centrodestra e il Movimento Cinque Stelle si potrebbe fare se ci fosse davvero la volontà di farlo», afferma Centinaio, capogruppo Lega al Senato, ai microfoni di '6 su Radio 1'. «Penso che arriveremo a una decisione finale del Presidente della Repubblica perché mi sembra che anche il Pd non voglia sedersi al tavolo - prosegue il leghista - Mi sembra che all'interno del Pd ci siano problemi più grossi di quelli di fare un governo in questo momento. Il Pd, dopo la 'scoppolà pesante che ha preso alle ultime elezioni deve ricostruire la struttura del partito », dice parlando delle consultazioni in corso al Quirinale per la formazione di un nuovo governo e vedendo sempre più vicina l'ipotesi di un governo del Presidente.



«La parola - prosegue Centinaio - torna al presidente Mattarella, a questo punto per un Governo del Presidente oppure per chiedere ai leader di fare un passo indietro e fare un governo tra chi ha vinto elezioni. Se si deciderà per un governo del Presidente, la strada verso il voto sarà decisamente più vicina. A quel punto, o si andrà al voto più velocemente possibile oppure legge elettorale, quindi un governo che duri il meno tempo possibile e poi tornare al voto».

Gioved├Č 26 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:02



© RIPRODUZIONE RISERVATA