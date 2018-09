Rai, domani Cda per rivotare Foa presidente

È stato convocato per domani alle 9.30 il consiglio di amministrazione Rai che deve nominare il nuovo presidente della tv pubblica. Il consigliere scelto dovrebbe essere ascoltato in commissione di Vigilanza martedì prossimo, prima del via libera definitivo della bicamerale. Il nome indicato dalla maggioranza è quello del consigliere anziano Marcello Foa, che, dopo la bocciatura dello scorso luglio per il mancato sostegno di Forza Italia, potrebbe raggiungere i due terzi dei voti necessari in commissione grazie al sì degli azzurri.

Giovedì 20 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:16



