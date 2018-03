La ribalta ai terroristi/ Caso Moro, un oltraggio il riscatto dei carnefici

di Carlo Nordio

Commemorando le vittime di via Fani, il capo della Polizia, il prefetto Franco Gabrielli, ha affermato che «il riproporre i brigatisti in asettici studi televisivi come se stessero discettando della verità rivelata è un oltraggio per noi tutti e soprattutto per chi ha dato la vita per il proprio Paese, con un perverso ribaltamento di ruoli e posizioni». Sono parole sagge, che esprimono il nostro sconcerto e la nostra indignazione, nel vedere questi criminali impancarsi, dopo quarant’anni, ad autorevoli maestri...