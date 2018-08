Caserme al Sud, via libera della Lezzi: «Progetto giusto, andiamo avanti»

«La proposta avanzata dal ministro Trenta, che prevede un graduale riordino delle caserme verso il Sud, mi vede certamente favorevole». Barbara Lezzi, ministro per il Sud, apre al progetto della collega, rilanciato oggi su Il Messaggero. «Si tratta di un progetto di 'bilanciamentò assolutamente sensato, dal momento che le condizioni geopolitiche sono cambiate rispetto ad alcuni decenni addietro e, dunque, oggi la presenza militare non è più necessaria al Nord come un tempo. Senza considerare che questa proposta avrebbe il vantaggio di favorire i ricongiungimenti familiari e di portare nuovi presidi dello Stato in realtà dove il controllo del territorio da parte della criminalità organizzata, purtroppo, è ancora molto forte».

