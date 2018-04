Casaleggio tifa Lega. Il nodo del passo indietro

di Mario Ajello

dal nostro inviato IVREA Al governo bisogna andare perché non ricapita più, qui le elezioni non le vuole nessuno, ma l'immagine di questa mescolanza grillina chez Casaleggio ad Ivrea, piena di big, peones, attivisti, lobbisti, ex assessori capitolini come Minenna e Mozzillo, professionisti e intellettuali, nani e ballerine da talk show o da teatro pseudo-impegnato, è quella dell'incartamento. Tragedia? «Noi siamo tranquillissimi», dice Davide Casaleggio in un angolo dell'officina H dove si svolge...