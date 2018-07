Carfagna: «Ma il reddito di cittadinanza non era già pronto?»

« Se i ministri Di Maio e Tria annunciano oggi una "equipe per studiare e procedere alla realizzazione del reddito di cittadinanza", dobbiamo concludere che il provvedimento di cui il M5S parla da anni non è né pronto né finanziato. Nelle proposte di legge della scorsa legislatura, il reddito di cittadinanza da 17 miliardi di euro all'anno veniva coperto finanziariamente da fantomatiche riduzioni di spesa sui costi della politica, sulle spese militari o sul recupero dell'evasione. In altre parole, non è coperto. Nei prossimi mesi il governo dovrà già reperire 12 miliardi di euro per evitare l'aumento dell'Iva, su cui vigileremo con severità. Questa equipe serve per rimandare alle calende greche una promessa irrealizzabile, o realizzabile solo al prezzo di un vero sconquasso dei conti pubblici italiani e delle tasche dei contribuenti » . Così in una nota Mara Carfagna, vice presidente della Camera e deputato di Forza Italia.

Marted├Č 10 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:48



© RIPRODUZIONE RISERVATA