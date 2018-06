Capitale sparita nel discorso di Conte, ma può diventare il suo grande jolly

di Mario Ajello

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

E’ romanista il premier Giuseppe Conte. Vive a Roma da molti anni. E magari la ama, come spesso capita a chi sceglie di essere adottato da una grande città dove potere esprimere i propri talenti. Quelli di Conte la Capitale li ha riconosciuti, al punto da portarlo fino al ruolo di capo del governo. Eppure, finora, la parola Roma non è comparsa nei suoi discorsi parlamentari. Naturalmente siamo solo all’inizio. Ci sarà modo per recuperare. Intanto da parte di questo premier espresso dai 5 stelle manca il tributo...