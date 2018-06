Cantone risponde a Conte: «Il mio incarico scade nel 2020»

«Il mio incarico scade nel 2020». Così il presidente dell'Anac Raffaele Cantone risponde ai cronisti prima di entrare a un convegno alla Luiss in merito alle parole pronunciate ieri dal premier Giuseppe Conte alla Camera. Si sente sotto assedio?, gli è stato chiesto. «No, sono tranquillo», ha risposto.



«Valutare bene il ruolo dell'Anac che non va depotenziato. In questo momento però non abbiamo i risultati che ci attendevamo, e forse avevamo investito troppo», erano state le parole pronunciate ieri dal premier alla Camera.



«Il mio ministero intende aprire un tavolo di confronto per le migliorie legislative che servono. Cercheremo la massima collaborazione con Anac, nella convinzione che bisogna voltare pagina rispetto ai troppi scandali del passato», ha detto oggi il neo ministro dei Trasporti e della Infrastrutture, Danilo Toninelli, dopo aver incontrato il presidente dell'Anac.





Gioved├Č 7 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:30



© RIPRODUZIONE RISERVATA