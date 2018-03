Camere, M5S e Pd votano scheda bianca. Di Maio: mai accordo con FI. Martina: ora nomi di garanzia

Prima seduta ufficiale della 18ma legislatura, con le votazioni per l'elezione dei presidenti di Camera e Senato. Al momento nessuno accordo sui nomi, M5S, Pd e Forza Italia voteranno scheda bianca.



La seduta di palazzo Madama è stata dichiarata aperta dal presidente emerito Giorgio Napolitano e di fatto è cominciata la XVIII legislatura. Alla Camera a presiedere la seduta c'è Roberto Giachetti.



«Io un Nazareno bis non lo farò mai, non porterò mai il M5S a fare una cosa del genere», ha affermato il capo politico M5S Luigi Di Maio arrivato all'assemblea dei gruppi congiunti del Movimento riferendosi all'accordo fra Pd e Forza Italia della passata legislatura.



«Siamo la forza del cambiamento. Sono orgoglioso della nostra compattezza granitica sui valori. Cambieremo il Paese con l'integrità e la coerenza e questo cambiamento inizia con la presidenza della Camera», ha poi aggiunto Di Maio sottolineando: «Siamo i più forti, con noi devono per forza parlare».



«Non scendiamo a compromessi al ribasso e non accetteremo ricatti. Non riabilitiamo Silvio Berlusconi», ha rilevato il capogruppo M5S al Senato Danilo Toninelli parlando all'assemblea dei gruppi congiunti del Movimento e confermando che nei primi due scrutini, il Movimento voterà scheda bianca.



«Il Pd voterà scheda bianca» al primo scrutinio per l'elezione dei presidenti di Camera e Senato, dice Ettore Rosato, facendo ingresso all'assemblea dei gruppi Pd alla Camera. «Spetta a M5s e centrodestra indicare una soluzione, non ci sono riusciti. Spetta a loro avanzare una proposta, siamo in attesa di capire quale», aggiunge.



«C'è una situazione di impasse conclamata, determinata da M5s e centrodestra. Il metodo di lavoro usato fin qui è chiaramente insufficiente. Nessuno si assume la responsabilità piena e invece giocano sui tatticismi, così il groviglio anziché districarsi si complica. Il Pd ha fatto bene a tenere la sua posizione: vogliamo garantire figure di garanzia e di livello», dice il reggente Pd Maurizio Martina all'assemblea dei gruppi Pd. «Chi ha vinto non ha capito l'importanza delle scelte che siamo chiamati a fare».







Venerd├Č 23 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:16



