Camere, via al voto per i presidenti. M5S e Pd votano scheda bianca

Oggi prima seduta ufficiale della 18ma legislatura, con le votazioni per l'elezione dei presidenti di Camera e Senato. Al momento nessuno accordo sui nomi, con M5s e Forza Italia ferri corti. I 5 stelle e il Pd voteranno scheda bianca. Il leade della Lega Matteo Salvini ribadisce la «disponibilità a riconoscere ai 5 stelle la presidenza di una delle due camere» e invita tutti i gruppi alla responsabilità.



Il M5S voterà scheda bianca nelle prime due votazioni per le presidenze delle Camere, stessa linea sia al Senato che a Montecitorio. Intanto alla spicciolata i parlamentari grillini stanno arrivando alla Camera per l'assemblea congiunta.



«Il Pd voterà scheda bianca» al primo scrutinio per l'elezione dei presidenti di Camera e Senato, dice Ettore Rosato, facendo ingresso all'assemblea dei gruppi Pd alla Camera. «Spetta a M5s e centrodestra indicare una soluzione, non ci sono riusciti. Spetta a loro avanzare una proposta, siamo in attesa di capire quale», aggiunge.



«C'è una situazione di impasse conclamata, determinata da M5s e centrodestra. Il metodo di lavoro usato fin qui è chiaramente insufficiente. Nessuno si assume la responsabilità piena e invece giocano sui tatticismi, così il groviglio anziché districarsi si complica. Il Pd ha fatto bene a tenere la sua posizione: vogliamo garantire figure di garanzia e di livello», dice il reggente Pd Maurizio Martina all'assemblea dei gruppi Pd. «Chi ha vinto non ha capito l'importanza delle scelte che siamo chiamati a fare».





