Camere, telefonata Di Maio-Salvini: ora avviamo il Parlamento. Ma su M5S la Lega si spacca

di Emilio Pucci

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Far partire il Parlamento, renderlo subito operativo. L'asse Lega-M5s regge, certificato da una comunanza di intenti dopo la telefonata Di Maio-Salvini. Il candidato premier del Movimento 5 stelle ha sentito anche Martina, Grasso, Meloni e Brunetta, spiega di aver riscontrato «disponibilità da parte di tutti per individuare le personalità che possano ricoprire al meglio un ruolo fondamentale per il funzionamento di un Parlamento che sia al servizio dei cittadini». LA VERA PARTITA La rivendicazione resta sempre...