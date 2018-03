Camere, Rosato: ok al confronto se si riparte da zero

«Nel comunicato c'era scritto "abbiamo già deciso i presidenti di Camera e Senato, uno a Forza Italia e uno al M5s, ci vediamo e così ve lo diciamo". Bastava un sms sotto quel profilo. Nella tarda serata Forza Italia ha poi detto facciamo un incontro partendo da zero e a quel punto siamo assolutamente disponibili come sempre al confronto, a ragionare insieme». Lo ha detto Ettore Rosato, capogruppo uscente alla Camera del Pd, a Circo Massimo su Radio Capital, parlando dell'elezione dei presidenti di Camera e Senato.



«Non è il momento ancora di dare giudizi sulle persone lo faremo se chiamati a farlo. Il M5S non ha fatto nessun nome ufficialmente, sono più indiscrezioni giornalistiche. Vediamo se questi nomi resistono alla giornata di oggi», h aggiunto Rosato rispondendo a chi gli chiede se i nomi usciti finora per le presidenze di Camera e Senato di Bernini, Romani, Fraccaro e Fico siano all'altezza. «Non tutti - prosegue - si tratta sempre della seconda carica dello Stato. È chiaro che tutti i giudizi sono di parte, ciascuno ha il proprio punto di vista. Cerchiamo di trovare almeno il metodo».



Alle votazioni per eleggere i nuovi presidenti «non faremo come il M5s quando abbiamo votato Grasso e Boldrini, quando ci fu quasi una occupazione dell'aula. Avremo un atteggiamento responsabile, siamo in Parlamento, ma non sosterremo candidature che non sono condivise», ha sottolineato ancora l'esponente del Pd. «L'Aventino non lo facciamo su nulla, né su questo né sul governo. Saremo all'opposizione in maniera leale come si fa quando si perdono le elezioni».





