Camera, troppe richieste per l'esame urgente delle leggi. Salta il calendario dei lavori

Niente calendario dei lavori dell'Assemblea di Montecitorio: ogni decisione è stata rinviata dalla capigruppo riunitasi oggi ad una nuova riunione già convocata per domani alle 17. Il problema sta nel fatto che sonostate avanzate nove richieste di esaminare con urgenza altrettanti provvedimenti: per redigere il calendario, leurgenze possono essere al massimo cinque.In particolare, l'urgenza è stata richiesta su due pdl rispettivamente dalla Lega (orari esercizi commerciali epartecipazioni in società operanti nel settore lattiero-caseario), e da M55 (Acque pubbliche e pensioni d'oro);su tre da Fi (Definizione agevolata dei crediti non riscossi dagli enti locali e commissioni di inchiesta sui Cie e sull'usodei bih data) e rispettivamente una dal Pd (estensione del reddito di inclusione) e del governo (ddl anticorruzione).In pratica, per poter redigere il calendario è necessario che qualcuno faccia marcia indietro su quattro delle richiested'urgenza.