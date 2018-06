Camera, oggi primo question time con quattro ministri

Si svolgerà alle 15 il primo question time della legislatura trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, risponderà a interrogazioni - rivolte al ministro dell'Interno - sulle iniziative volte a dotare il comando provinciale dei Vigili del fuoco di Messina di uomini e mezzi adeguati, anche in considerazione della tragica vicenda dei due fratelli morti nel rogo scoppiato nella loro abitazione (Germanà - FI); sulle iniziative in ordine all'annullamento di provvedimenti di trascrizione di atti di nascita in Italia di bambini quali figli di coppie dello stesso sesso (Montaruli ed altri - FdI).



Il ministro delle Infrastrutture e trasporti, Danilo Toninelli, risponderà a interrogazioni sulla realizzazione e il completamento di opere infrastrutturali in Toscana, in raccordo con gli enti territoriali (Toccafondi - Misto-Civ.Pop-Alt.Pop -Psi-A.Civica); sulla vicenda della nave Aquarius ed i motivi del mancato approdo in un porto italiano (Stumpo - LEU); sulla posizione del governo sulla realizzazione delle infrastrutture strategiche, con particolare riferimento alla Tav Torino- Lione e al Terzo valico (Gribaudo ed altri - PD). Il ministro della Famiglia e disabilità, Lorenzo Fontana risponderà ad una interrogazione sulle politiche per contrastare la crisi demografica (Ziello - Lega).



Il ministro dell'Ambiente e tutela del territorio e del mare, Sergio Costa, risponderà ad una interrogazione sulle iniziative, anche normative, volte alla bonifica dei siti inquinati, con particolare attenzione agli interventi relativi alla «Terra dei fuochi» (D'Ippolito - M5S).

Mercoled├Č 20 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:42



