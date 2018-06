Cambiare Dublino/Il blitz italiano spiazza la Ue: si volta pagina

di Marco Gervasoni

A cosa serve l’Unione europea? A giudicare dalla vicenda Aquarius, ben poco. Almeno ufficialmente, perché poi, in maniera surrettizia e di nascosto, un’influenza della Commissione sul gesto spagnolo c’è certamente stata. Madrid non vi sarebbe però mai arrivata senza la netta presa di posizione del ministro dell’interno Salvini di chiudere i porti. Una decisione, oltre che giusta, legale e legittima, necessaria. Necessaria per far capire ai nostri partner e alla Commissione che...