Boschi: â€‹«Sbagliai ad annunciare addio alla politica»

“Credo di aver sbagliato nel momento in cui l’ho detto. Sono stata presa dall’entusiasmo di una battaglia in cui io ho creduto, come tanti italiani, perché il 40% degli italiani erano come me, hanno detto sì a quella riforma, anche se purtroppo non è bastato”



Così l’ex ministro Maria Elena Boschi intervenendo ad Agorà Estate.



Quanto alle voci di una sua candidatura per la segreteria del Pd, Boschi ha detto che “non è importante se sia io a candidarmi o meno, la cosa che conta è non ripetere gli errori del passato, come quando Renzi è diventato segretario con 2 milioni di voti e dal giorno dopo ha subito attacchi dall’interno del nostro partito”.



“A guidare il PD – ha aggiunto – potrebbe essere una donna, non lo escludo, ma saranno gli iscritti a scegliere in modo molto democratico”.



La deputata del Pd ha poi criticato Luigi Di Maio e Matteo Salvini:



“Abbiamo due vicepremier che sono iperattivi sui social e iperattivi sul territorio, meno sui dossier dei loro ministeri,” ha detto.

Martedì 7 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:05



© RIPRODUZIONE RISERVATA