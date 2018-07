Scontro governo-Inps, piano Lega-M5S: via Boeri, mano libera sulle pensioni

di Alberto Gentili

Tito Boeri è un tipo che non è mai andato d’accordo con chi comanda. Litigava con Matteo Renzi, che l’aveva nominato. E ora litiga con Matteo Salvini. Lo voleva cacciare l’ex leader del Pd e ora intende licenziarlo il capo della Lega. Allora come adesso, in gioco c’è il controllo dell’Inps e la libertà d’azione sul fronte (ricco, delicato e pesantissimo) della previdenza. «Questa volta per Boeri però si mette male, è davvero arrivato al capolinea»,...