Paura per Micaela Biancofiore, in tre la aggrediscono per rubarle la cagnolina

É la seconda volta in meno di due mesi. La deputata forzista Micaela Biancofiore è stata aggredita a Roma. E' successo in via Veneto dove è stata circuita da tre uomini che pare volessero strapparle l'adorata cagnolina Puggy. Lei ha reagito e in seguito è riuscita a mettersi in salvo.LEGGI ANCHE: Roma, paura per Michaela Biancofiore: la deputata di Forza Italia aggredita in centro a Roma A inizio maggio invece era stata vittima di una tentata rapina sempre in pieno centro, in via Nazionale. Era l'una e Biancofiore stava portando il suo cane a spasso, è stata aggredita da un uomo che nel tentativo di rubarle il cellulare l'ha spinta contro il muro. Lei ha reagito e l'uomo è fuggito. Poco dopo i carabinieri dei nucleo radiomobile di Roma lo hanno arrestato.