Berlusconi musicista folk, suona il Bufù durante il suo tour in Molise

Berlusconi musicista folk, suona il Bufu durante il suo tour in Molise Calorosa accoglienza per Silvio Berlusconi lungo le tappe del suo tour in Molise in vista delle elezioni regionale. Berlusconi si è anche improvvisato suonatore di "Bufù", strumento tipico della musica folk, accompagnando la band che era in piazza per accoglierlo. fonte Facebook_Nico Romagnuolo Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Venerd├Č 20 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:07



© RIPRODUZIONE RISERVATA