Berlusconi e il riconoscimento necessario per il governo

di Marco Conti

«Giorgio Almirante incontrò Sandro Pertini, Enrico Berlinguer. E Di Maio si rifiuta di incontrare Berlusconi?». Al summit serale tra i capigruppo per trovare una via d'uscita, Ignazio La Russa prova a tenere una lezione di galateo istituzionale di fronte alla quale i capigruppo grillini Toninelli e Grillo, non reagiscono. I due, nel tentativo di uscire dalla palude, non dicono mai esplicitamente no ad un incontro tra il Cavaliere e l'ex vicepresidente della Camera, ma la risposta è nelle loro espressioni....