Berlusconi-De Gregorio, la Corte dei Conti indaga sulla compravendita dei senatori

La Corte dei Conti indaga sul caso della compravendita di senatori che vede protagonisti Silvio Berlusconi e l'ex senatore Sergio De Gregorio e che portò alla caduta del governo Prodi. I magistrati contabili hanno paerto un fascicolo sui tre milioni di euro finiti nel conto del movimento di De Gregorio. Berlusconi potrebbe dover pagare di tasca propra per il danno d'immagine subito dallo Stato e per la crescita dello spread provocata dalla caduta del governo di centrosinistra.



L'indagine contabile è partita dopo la fine del processo penale a carico del leader di Forza Italia. In primo grado, nel 2015, Berlusconi era stato condannato a tre anni per corruzione insieme all'ex direttore dell'Avanti, Valter Lavitola. In appello, il 20 aprile 2017, era arrivata la prescrizione. Nelle motivazioni della sentenza, però, i giudici scrivono che il Cavaliere «ha pacificamente agito come privato corruttore e non certo come parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni».

Marted├Č 13 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:16



