M5S, Bugani si fa la foto mentre pulisce il bagno dopo gli insulti di Berlusconi

Respect per chi pulisce i cessi e ci consente di vivere in un mondo pulito

. Così Massimo Bugani, pentastellato storico nonché membro dell'associazione Rousseau risponde, col sorriso, a Silvio Berlusconi, secondo il quale

Bugani ha pubblicato la foto di altre tre attivisti come lui intenti a igienizzare la toilette. Un lavoro che non li imbarazza per nulla. Bugani è anche quello che sostiene che la coalizione di centrodestra non esista. E mette in fila tutte le dichiarazioni che lo sottolineano. «Salvini: "Mai col Pd, aspettiamo il M5S." Berlusconi: "Il M5S è pericoloso, la maggioranza la cerchiamo con Pd e gruppo misto». Meloni: «"Noi abbiamo vinto, siamo primi, siamo una coalizione molto unita". Fa già ridere così o devo aggiungere un commento?», scrive ironico Bugani.