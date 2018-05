La mossa del Cavaliere: «Avanti con l'alleanza, ma sarò la loro spina»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STRATEGIA ROMA «Atteggiamento benevolo? Non esiste». Berlusconi sceglie la linea dell'opposizione costruttiva ad un governo M5S-Lega. Forza Italia valuterà di volta in volta cosa fare. Non alzando pregiudizialmente le barricate ma allo stesso tempo non lasciando alcuna delega in bianco. «Lo facciamo partire ma diamo l'ok solo ai provvedimenti di centrodestra», l'asticella che piazzerà in Parlamento. Non è una minaccia di guerriglia parlamentare ma poco ci manca. La strategia è...