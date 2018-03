Beppe Grillo a Roma: «Salvini? Se dice una cosa la mantiene»

LEGGI ANCHE: Salvini: «Salvini è uno che quando dice una cosa la mantiene, che è una cosa rara». Sono le parole di Beppe Grillo ai giornalisti lasciando l'Hotel Forum di Roma.

Dialogo con Salvini in vista di un governo M5S-Lega? «Non so cosa succederà - spiega Grillo - io di queste cose di post politica, di post cronaca, non me ne occupo, se ne occupano dei ragazzi straordinari. Cercate di pensare cosa ha passato in questi anni Luigi Di Maio - dice rispondendo ai cronisti- una pressione incredibile, ed è venuto fuori da grandissimo politico».