Ballottaggi, Calenda: andare oltre i dem. Martina frena: cambiare persone e idee

Il Pd si interroga sul flop. L'emorragia per il centrosinistra è drammatica. Si partiva, prima del voto, con 14 Comuni guidati dal Pd. «Navigazione a vista sta portando il centrosinistra all'irrilevanza proprio quando l'Italia ne avrebbe più bisogno», scrive su Twitter l'ex ministro Carlo Calenda, che invita a «ripensare tutto: linguaggio, idee, persone, organizzazione. Allargare e coinvolgere su una nuovo manifesto. Andare oltre Pd. Subito!», l'invito di Calenda che rilancia la proposta di un 'Fronte repubblicano'. Cinque comuni al Pd (Brescia, Trapani, Brindisi, Ancona e Teramo) e la caduta delle roccaforti rosse, 11 al centrodestra (Sondrio, Massa, Pisa, Siena, Viterbo, Ragusa, Catania, Berletta, Terni, Treviso e Vicenza), Avellino ai Cinque stelle; tre a sindaci indipendenti da partiti e movimenti «tradizionali» e sostenuti da liste civiche: Imperia Messina e Siracusa.

Navigazione a vista sta portando il centro sinistra all’irrilevanza proprio quando l’Italia ne avrebbe più bisogno. Ripensare tutto: linguaggio, idee, persone, organizzazione. Allargare e coinvolgere su una nuovo manifesto. Andare oltre @pdnetwork. Subito! #fronterepubblicano — Carlo Calenda (@CarloCalenda) 25 giugno 2018



Il segretario Pd Maurizio Martina risponde e frena, parlando a Circo Massimo: «Sono d'accordo sul ripensamento complessivo, abbiamo tanto da cambiare nei linguaggi e nelle idee ma non sono d'accordo sul superamento del Pd. Credo nella ricostruzione di un campo progressista, democratico di centrosinistra con un Partito democratico rinnovato al centro». Sergio Chiamparino: «Il Pd deve trovare un'identità politico-programmatica, condizione per ripensare al sistema delle alleanze».



«Dopo le allarmanti difficoltà che abbiamo attraversato e confermate da un grande numero di ballottaggi persi nelle città italiane, non bastano semplici aggiustamenti. Tantomeno bastano povere analisi di circostanza. Un ciclo storico si è chiuso», scrive su Facebook il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. «Vanno ridefiniti un pensiero strategico, la nostra collocazione politica, le forme del partito e il suo rapporto con gli umori più profondi della società italiana, l'organizzazione della partecipazione e della rappresentanza nella democrazia. In questi anni non ci sono sfuggiti i dettagli ma il quadro di insieme. C'è un lavoro collettivo da realizzare. Deve partire subito e coinvolgere non solo il Pd. È il momento del coraggio - conclude Zingaretti - della verità e della responsabilità».

