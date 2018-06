Avanti popolo e bella ciao

di Mario Ajello

Il nuovo scontro politico italiano è anche un fatto di canzoni. Sia pure senza musica, il testo che i grillo-leghisti in questi giorni hanno ripetuto è stato: "Avanti popolo alla riscossa". Ma non perché sono comunisti (infatti non aggiungono come nella versione originale "bandiera rossa trionferà") ma perché sono, orgogliosamente, secondo il premier Conte, populisti. Ora però, a questa canzone giallo-verde ne è stata contrapposta un'altra. Intonata da un gruppo di passeggeri, alcuni appartenenti al sindacato, nel pulmino dell'aeroporto di Brindisi dove si trovava anche Matteo Salvini. Che naturalmente non ha gradito. E infatti ha twittato: "Un Maalox per i compagni della Cgil". Ma forse servirebbe un tranquillante per tutti.

Giovedì 7 Giugno 2018



