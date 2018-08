di Jacopo Orsini

Fabrizio Palermo, amministratore delegato della Cassa depositi e prestiti, sbarcherà domani a Genova per incontrare il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. Ma il numero uno della Cdp non sarà l'unico manager a far visita al governatore. Anche Giuseppe Bono, capo azienda di Fincantieri, e i vertici di Ansaldo Energia, guidati dall'amministratore delegato Giuseppe Zampini, sono attesi da Toti. Due colossi, il primo della cantieristica e il secondo dell'energia, legati storicamente alla città di Genova. Fincantieri, anche se in parte privatizzata e quotata in Borsa, è ancora controllata dallo Stato attraverso Fintecna, mentre Ansaldo - che fa capo per il 60% circa alla Cdp e per il 40% ai cinesi di Shanghai Electric - possiede uno stabilimento proprio nella zona rossa, quella devastata dal crollo del ponte Morandi.LA REVOCAUfficialmente l'amministratore delegato di Cassa depositi, che a Genova farà un sopralluogo nella sede di Ansaldo proprio dove è crollato il ponte, avrà un incontro allargato con Regione e Comune per valutare insieme gli alloggi che Cdp Immobiliare intende mettere a disposizione degli sfollati. Non è chiaro se gli incontri previsti dai tre manager possano essere ricollegabili a un progetto di intervento comune. Sembra tuttavia riduttiva la spiegazione ufficiale che si limita a definirli semplici colloqui di cortesia, con l'obiettivo di mettersi a disposizione della città colpita dal crollo del ponte che ha provocato 43 morti per le più urgenti necessità. Soprattutto perché il governo ha già avviato una procedura per revocare la concessione ad Autostrade, la società controllata dalla famiglia Benetton che ha in gestione il tratto dove è crollato il ponte.Se a ciò aggiungiamo che all'interno del governo ci sono anime che spingono quotidianamente verso una rinazionalizzazione della gestione delle rete, non è difficile immaginare un ruolo attivo nella vicenda per quella che viene già definita «la futura regista della politica industriale del Paese», vale a dire la Cdp. Tanto più che ieri ha fatto sentire la sua voce dalle colonne del Corriere della sera anche il premier Giuseppe Conte, il quale nel ribadire la volontà di procedere sulla strada della revoca della concessione, ha definito assai riduttiva l'offerta di Autostrade di mezzo miliardo per l'emergenza genovese, dichiarando che per risarcire il Paese del danno provocato, il gruppo dovrebbe «quadruplicare o quintuplicare» la somma.Insomma, un pressing quotidiano - ieri è stato acceso un faro del governo anche sui conti della concessionaria - che sembra avere lo scopo di costringere la famiglia Benetton quantomeno a fare spazio a un soggetto facente capo allo Stato nell'azionariato della società. Ed è in questo scenario che è spuntata l'ipotesi di un intervento della Cassa depositi e prestiti, attraverso il Fondo Infrastrutture, nel capitale di Autostrade con una quota di controllo. «È una delle opzioni prese in considerazione», si diceva ieri nei dintorni del governo. Va però detto che non appena circolata, dal ministero dell'Economia l'ipotesi è stata subito bollata come «senza fondamento».