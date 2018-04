Salvini: «Errore tremendo, l'Italia non sia complice. #stopwar»

«Errore tremendo Italia non sia complice». Lo ha detto Matteo Salvini dopo l'attacco di Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna alla Siria.



«Stanno ancora cercando le armi chimiche di Saddam, stiamo ancora pagando per la folle guerra in Libia, e qualcuno col grilletto facile insiste coi missili intelligenti, aiutando peraltro i terroristi islamici quasi sconfitti. Pazzesco, fermatevi. #stopwar», ha scritto su Facebook, il leader della Lega.

