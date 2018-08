Asili nido, Di Maio: «Il governo valuta copertura totale dei costi»

Il governo, «in vista della legge di bilancio», sta «considerando una misura di copertura totale del costo degli asili nido», l'annuncio arriva direttamente dal ministro del Lavoro Luigi Di Maio in risposta a un'interrogazione al Senato sulle misure per favorire l'occupazione femminile. «Siamo consapevoli - ha detto Di Maio - che l'Italia si trova agli ultimi posti in Europa sui tassi di occupazione femminile, con un gender gap molto marcato e un differenziale pari al 19% medio su tutto il territorio nazionale».



Un gender gap - ha spiegato ancora Di Maio - «che va da un minimo di 10 punti percentuali in Val d'Aosta a un massimo di 25 in Sicilia». Quindi, ha proseguito, «in vista della legge di bilancio stiamo valutando un quadro di interventi per risposte efficaci e durature». Si tratta di «misure di sostegno alla natalità e di investire nelle famiglie italiane». La copertura dei costi per gli asili nido potrà avvenire con fondi europei e con «la riorganizzazione dei contributi adesso frammentati».



«Il reddito di cittadinanza è una delle priorità di questo governo», la proposta di legge «è pronta e stiamo lavorando con il ministero dell'Economia per gli ultimi dettagli, avrete modo a breve di discuterne in questo ramo del Parlamento», ha poi precisato Di Maio rispondendo sempre l question time. Per contrastare gli abusi, ha poi aggiunto, «ci sarà una banca dati per l'incrocio dei dati, un sistema informativo unico alimentato con informazioni continue con la registrazione elettronica delle competenze e un fascicolo personale elettronico». Inoltre sono previste «pesanti sanzioni per chi dichiara il falso e chiede illegittimamente il reddito e anche per i funzionari pubblici che lo assegnano illegittimamente». Infine, ha concluso, chi lo avrà« per due ore al giorno dovrà formarsi, quindi non potrà starsene sul divano».

Giovedì 2 Agosto 2018



