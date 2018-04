Tajani: «Stop veti, l’Italia si dia un governo credibile»

di Marco Conti

Presidente Tajani, il Parlamento Europeo discuterà in settima a Strasburgo della questione siriana. Lei ha appena parlato con il primo ministro inglese Theresa May. Che cosa le ha detto? «Voleva dare due messaggi. Ovvero che l’attacco era mirato contro le armi chimiche, ed è servito per far rispettare il diritto internazionale e non mirato contro le persone. Inoltre che il Regno Unito intende agire con l’Europa e con le Nazioni Unite. Due punti che considero positivi e importanti perché ora si torna ad...