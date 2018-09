Anticorruzione, Salvini: «No a processi sommari»

«Stiamo leggendo e rileggendo quel disegno di legge, la lotta senza quartiere alla corruzione è una priorità. Bisogna però stare attenti a garantire il fatto che fino al terzo grado di giudizio gli italiani sono innocenti . Processi sommari non possono essere svolti in un Paese civile. Ma chi corrompe e chi è corrotto nella pubblica amministrazione deve pagare anche di più perché lo fa a nome degli italiani. Il ministro dell'Interno e vicepremier, Matteo Salvini, ha risposto così a una domanda sul daspo per i corrotti, ospite della trasmissione Radio anch'io, su Radio Uno.

Mercoledì 5 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:10



