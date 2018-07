I partigiani scrivono a Conte per donare una lapide antifascista da mettere a Palazzo Chigi

Roma - L’Anpi ha deciso di donare una lapide marmorea a Palazzo Chigi con inciso un epigramma di Piero Calamandrei, padre della Costituente, per commemorare il 70esimo anniversario dell’entrata in vigore della Costituzione, di cui Calamandrei è stato uno dei grandi artefici. La decisione è stata trasmessa al Premier Conte attraverso una lettera dalla sezione dell'Anpi di Carrara in cui si spiega che la scelta del testo ha per titolo Ricordiamo. L’Anpi si farebbe carico di tutte le spese di installazione sulla facciata di Palazzo Chigi. «Siamo del parere che l’installazione dell’opera debba possibilmente avvenire il 25 luglio di quest’anno, 75esimo anniversario della caduta del fascismo». L’Anpi l’anno scorso hanno regalato una lapide a Palazzo Giustizia di Firenze.



Ecco il testo della lapide: «Ricordiamo. Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono impiccati, dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà, la dignità, andate lì, perchè lì è nata la nostra Costituzione». La frase è tratta da un discorso tenuto da Calamandrei ai giovani a Milano nel 1955.



Gioved├Č 5 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:48



© RIPRODUZIONE RISERVATA