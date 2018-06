Summit delle big oil company con il Papa per parlare di energie rinnovabili

di Franca Giansoldati

Città del Vaticano - Certamente non si parlerà del petrolio in eccesso sul mercato, né del risveglio dei prezzi del greggio a barile. L’incontro – il primo del suo genere al di là del Tevere – tra il Papa e i più grandi petrolieri americani ha come obiettivo quello di riflettere assieme sul futuro del pianeta terra. L’impatto climatico, il ruolo delle rinnovabili, i rischi legati alle modifiche dell’ecosistema se non si invertirà la rotta degli sfruttamenti naturali. Il cardinale Peter Turkson, prefetto del dicastero dello Sviluppo Integrale, ha organizzato per la prossima settimana l’incontro con diversi manager.



Esattamente un anno fa, il presidente Donald Trump annunciava la sua intenzione di far uscire gli Stati Uniti dall’accordo sul clima di Parigi, una decisione che è stata fortemente criticata da Papa Francesco, autore della prima enciclica verde, Laudato Si. Il magistero relativo all’ambiente rappresenta un punto di svolta per la Chiesa che spinge per l’abbandono dei combustibili fossili per abbracciare un mondo totalmente rinnovabile, rispettoso degli equilibri della natura e portatore di maggiore equità. La lista dei vertici delle big oil company sono stati pubblicati da un sito americano, Axios.com e confermati dal Vaticano. Prenderanno posto al dibattito Larry Fink, amministratore delegato di BlackRock, la più grande società di investimento nel mondo con sede a New York e con un patrimonio gestito di oltre 6.000 miliardi di dollari di cui un terzo in Europa, praticamente il maggior fondo d’investimento al mondo; Bob Dudley, Ceo di British Petroleum, la company che era quasi collassata dopo l’incidente del 2010 della Deepwater Horizon e dopo il crollo dei prezzi del petrolio.



Un altro invitato al tavolo del dibattito è lord John Browne, ex Ceo di Bp e ora presidente esecutivo di L1 Energy, una società d’investimento che ha effettuato investimenti nelle sorse energetiche rinnovabili. Infine Ernest Moniz, segretario all’Energia statunitense sotto l’amministrazione di Obama e, infine, Eldar Saetre, ceo di Equinor, azienda del petrolio che ha il governo norvegese come maggior azionista. La lista degli invitati potrebbe però allungarsi cammin facendo, includendo anche ExxonMobil. Papa Francesco nella Laudato Si ha scritto che bisognerebbe provvedere con urgenza a politiche in grado di limitare l’emissione di anidride carbonica e di altri gas altamente inquinanti e sviluppare fonti di energia rinnovabile."



In un altro passaggio dell’enciclica si legge: «Sappiamo che la tecnologia basata sui combustibili fossili, molto inquinanti – specie il carbone, ma anche il petrolio e, in misura minore, il gas –, deve essere sostituita progressivamente e senza indugio».



«I giovani esigono da noi un cambiamento. Essi si domandano com’è possibile che si pretenda di costruire un futuro migliore senza pensare alla crisi ambientale e alle sofferenze degli esclusi. L’esposizione agli inquinanti atmosferici produce un ampio spettro di effetti sulla salute, in particolare dei più poveri, e provocano milioni di morti premature».





































































Venerd├Č 1 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:35



