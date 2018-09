Wisconsin, quattro feriti nella sparatoria: grave l'aggressore

Quattro persone sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta a Middleton, sobborgo di Madison, in Wisconsin. Secondo quanto ha riferito la polizia locale, la persona che ha aperto il fuoco. compresa fra i quattro feriti, è stata colpita ed è in condizioni critiche. Il motivo della sparatoria, avvenuta in un edificio che ospita degli uffici, non è ancora noto.







19 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:27



