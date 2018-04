Tammie, la comandante dai nervi d'acciaio del volo Southwest Airlines: oggi eroina americana

di Mauro Evangelisti

«Abbiamo una parte dell'aereo compromessa, dovremo rallentare un po'». Nella comunicazione con la torre di controllo Tammie Jo Shults, la comandante del volo 1380 Southwest Airlines che martedì è stata costretta a fare un atterraggio d'emergenza perché uno dei due motori del Boeing 737 era esploso, ha la tranquillità e la lucidità di un'automobilista che chiama il carrattrezzi perché l'auto è in panne. Quando ha portato a terra i 144 passeggeri tutti salvi, con l'eccezione di una donna che purtroppo è morta in ospedale, ha ricevuto l'applauso (in questo caso giustificato). Lei però ha spiegato con un post pubblicato sul sito della compagnia aerea scritto insieme al primo ufficiale Daren Ellisor: «Abbiamo semplicemente fatto il nostro lavoro. A nome dell'intero equipaggio, apprezziamo il grande sostegno da parte dellla gente e dei nostri colleghi, ma tutti riflettiamo sulla perdita di una famiglia».



Ormai Tammie Jo Shults è una eroina negli Stati Uniti, la chiamano la comandante dai nervi di acciaio, ricordano che negli anni Ottanta fu una delle prime donne pilota della Marina. A 56 anni, comandante della compagnia Southwest del volo da New York (La Guardia) a Dallas, ha saputo atterrare a Philadelphia con un solo motore dopo che l'altro era esploso a diecimila metri di altitudine, causando anche la rottura di un finestrino: una passeggera è stata in parte risucchiata fuori, gli altri l'hanno salvata riportandola dentro, anche se poi a causa delle ferite è morta successivamente in ospedale. Mentre avveniva tutto questo, la comandante Shults ha affrontato con freddezza l'emergenza in corso, divenendo una sorta di nuova Sully, il pilota eroe che riuscì a compiere un ammaraggio nell'Hudson, la cui storia è stata poi raccontata in un film interpretato da Tom Hanks.



Sempre con voce tranquilla, quasi dolce, la comandante Shults chiede alla torre di controllo precedenza per l'atterraggio, spiega senza enfasi cosa è successo («dicono che si è prodotto un buco e che qualcuno è stato trascinato fuori»), chiede di preparare medici e ambulanze in modo da soccorrere rapidamente i feriti, conclude con un educato «good day» le comunicazione con i controllori di volo anche nella fase più concitata dell'atterraggio di emergenza, una volta a terra dice «grazie a tutti per l'aiuto».

