Viminale, stretta sulla sicurezza: videosorveglianza negli asili e negli ospizi

«Il Viminale è al lavoro per prevedere la videosorveglianza negli asili nido, così come nelle strutture socio-assistenziali che ospitano anziani e disabili». Lo annunciano i sottosegretari Stefano Candiani e Nicola Molteni. «Il progetto - aggiungono - è una storica battaglia della Lega. L'obiettivo, come già stiamo facendo in altri campi come l'immigrazione, è passare dalle parole ai fatti».



«Ringrazio l'onorevole Annagrazia Calabria, che rilancia la proposta di introdurre la videosorveglianza negli asili nido e nelle strutture socio assistenziali. Tempo fa mi aveva già consegnato una proposta, e ora siamo al lavoro per concretizzarla». Lo afferma il ministro dell'Interno, Matteo Salvini.

Mercoledì 5 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:52



