Vertice Trump-Putin, il presidente Usa: «I nostri rapporti con la Russia mai stati peggiori»

Donald Trump e la moglie Melania sono arrivati al palazzo presidenziale finlandese. È prevista una prima colazione di lavoro fra il presidente americano e l'omologo finlandese Sauli Niinisto. Successivamente, nella stessa sede ci sarà il faccia a faccia fra Trump e il presidente russo Vladimir Putin.

A poche ore dall'attesissimo incontro con Putin, Trump ha dichiarato in un tweet che «i nostri rapporti con la Russia non sono mai stati peggiori». Il presidente americano ha accusato le precedenti amministrazioni americane dell'attuale stato di cose. «I nostri rapporti con la Russia non sono mani stati peggiori, grazie a tanti anni di follia e stupidità e ora questa Caccia alle Streghe Truccata», ha twittato Trump, riferendosi alle indagini sul Russiagate.