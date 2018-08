Venezuela, la procura: «Identificati gli autori dell'attentato a Maduro»

Il procuratore generale del Venezuela ha annunciato che gli inquirenti hanno identificato i responsabili di quello che è stato descritto come un attentato esplosivo con droni contro il presidente Nicolas Maduro durante un evento pubblico. Gli inquirenti indagano sugli esecutori e su chi li ha aiutati, così come sui loro collegamenti internazionali, ha dichiarato il procuratore Tarek William Saab. «È stato un tentativo di assassinio e un tentato massacro, considerando che i più alti gradi del governo e della gerarchia militare erano presenti».



Ieri si era parlato di sei arresti, oggi i media locali riferiscono di perquisizioni da parte dei servizi di intelligence in un hotel di Caracas. Tra le persone fermate una era stata coinvolta in un attacco contro una base militare nel 2017, un altro era stato imprigionato nel 2014 dopo una protesta antigovernativa. Il ministro dell'Interno Nestor Reverol ha intanto riferito che nell'attacco sarebbero stati usati due droni, ognuno dei quali trasportava un chilogrammo di esplosivo C4.

Luned├Č 6 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:04



© RIPRODUZIONE RISERVATA