Venezuela, lenta fuga di massa: in 300mila riparano in Perù

Fuga di massa dal Venezuela. La crisi che sta attanagliando il Paese costringe migliaia di persone a varcare i confini per cercare fortuna altrove. Sono di oggi i dati forniti dalla Sovrintendenza nazionale delle migrazioni del Perù, che ha contato un totale di 298.559 cittadini venezuelani presenti sul territorio del Paese: una cifra che si è triplicata solamente tra gennaio e maggio di quest'anno. Lo riporta il sito locale El Comercio. Di questi, l'84% (253,317) si trovano sul territorio con lo status di turisti, e quindi hanno 183 giorni di tempo di permanenza in Perù. Il restante 16% (45.242) ha già ottenuto il permesso di soggiorno temporaneo (Ptp), un documento che regola lo status di immigrazione per un anno, e permette loro di lavorare, studiare e di accedere ai servizi sanitari pubblici. Alcuni giorni fa, il Gruppo di Lima - che riunisce 14 governi del continente americano, incluso il Perù - ha riferito che circa 1,6 milioni di venezuelani hanno attraversato i loro confini nell'ultimo anno, secondo i dati dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim). Le stesse statistiche comunicano che il Perù è il secondo Paese dell'America Latina per presenza di venezuelani, solo dopo la Colombia, che ha già più di 800 mila migranti del Paese vicino.

Luned├Č 28 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:42



