Venezuela, drone abbattuto in volo mentre Maduro parla in pubblico: sventato un attentato. Sette feriti

di Anna Guaita

New York - Sventato un attentato in Venezuela. Il presidente Nicolas Maduro stava tenendo un discorso in pubblico e in diretta televisiva quando si è sentita una forte esplosione. Il presidente, che era circondato da un gruppo di militari e alti funzionari, ha tentato di continuare a parlare, ma il fracasso è andato crescendo. Lungo la Bolivar Avenue di Caracas, dove si stava tenendo una parata militare, c'è stato un momento di sospensione, di incredulità. Poi le immagini della ripresa televisiva mostrano un'improvviso fuggi fuggi fra le truppe.Dopo un iniziale smarrimento il governo ha confermato che si è trattato di un attentato alla vita del presidente. Un attentato messo a segno con un drone imbottito di esplosivo. Dalle prime indiscrezioni che trapelano dai mezzi di informazione sembra che il drone sia stato intercettato prima che potesse avvicinarsi al presidente e fatto esplodere. Almeno sette i feriti, secondo fonti del governo. Subito dopo l'esplosione, una volta al sicuro, maduro ha twittato: “Mi fido che la forze armate catturino i responsabili della guerra contro il popolo“.La parata e il discorso di Maduro celebravano l'81esimo anniversario della formazione della Guardia Nazionale.Maduro ha vinto la rielezione in una consultazione elettorale lo scorso maggio, che osservatori internazionali e critici nazionali hanno fortemente criticato. Il Paese sta attraversando un periodo di intensa crisi economica, al punto che il cibo e le medicine scarseggiano, e la moneta è colpita da una incontrollabile iperinflazione.Maduro è il secondo presidente socialista del Venezuela, fu scelto come proprio successore da Hugo Chavez, che aveva sterzato l'economia del Paese verso il socialismo, facendosi campione dei poveri e dei diseredati.