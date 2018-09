Pregliasco: «Vaiolo delle scimmie, mortalità intorno al 20%»

di Lorena Loiacono

, virologo dell'università di Milano e direttore sanitario dell'Irccs Galeazzi di Milano, che cosa è il vaiolo delle scimmie?LEGGI ANCHE ----> Vaiolo delle scimmie in Europa, primo contagio in Gran Bretagna «Quello registrato in Inghilterra - risponde il virologo in un'intervista a Leggo - è una variante delumano, che può avere un passaggio tra l'animale e l'uomo. Assomiglia molto a una forma vescicolare simile alla varicella, ma è decisamente più grave».E' un virus mortale?«Sì, certo. Ed ha una quota di mortalità elevata, pari al 20%. Un paziente su cinque, tra quelli contagiati, rischia la morte».Si tratta delche abbiamo avuto in Italia?«No, quel tipo di vaiolo è stato sradicato grazie al primo esempio di campagna vaccinale mondiale, terminata alla fine degli anni '70. Ci siamo riusciti proprio perché fu una campagna radicale».Dagli animali possono tornare quindi malattie debellate?«In determinate condizioni può accadere, ad esempio tramite la globalizzazione: può accadere con i viaggi ma comunque si tratta di varianti della malattia».